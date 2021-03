BBB21: Sarah defende Bolsonaro e fãs pedem saída da sister

Durante a última madrugada(05) do BBB21, em conversa no quarto do líder, Sarah afirmou gostar e defendeu o Presidente Jair Bolsonaro. O resultado da fala, não foi nada agradável.

Os brothers conversavam sobre acontecimentos fora da casa quando a sister cogitou que poderia ter acontecido algum impeachment.

“Impeachment de algum presidente, de algum país? Não do nosso, eu gosto dele“, afirmou ela.

Logo depois da fala, a hashtag #ForaSarah ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. “Sarah, eu te amo, mas falar que curte Bolsonaro é demais né?”, escreveu uma. “Acabou com tudo agora é Fora Sarah”, disse outra. “Vamos ajudar ela a sair da casa e ver como o Brasil está“, disparou outro.

*Com informações do Observatório dos Famosos