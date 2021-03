Sabrina Sato revela que covid-19 ‘atrapalhou’ casamento com Duda Nagle

Sabrina Sato contou que precisou mudar os planos de casamento com Duda Nagle devido à pandemia da covid-19. Em participação no programa de Rodrigo Faro, que vai ao ar no domingo (7), a apresentadora disse que sonha em usar um vestido de noiva.

Sou muito família. É claro que eu quero casar com o Duda, que eu tenho esse sonho de querer entrar com vestido na igreja, fazer um casamento lindo. Mas esse período agora tirou um pouco disso”, comentou a famosa, de 40 anos.

“Como a gente vai fazer uma festa? Como a gente vai reunir os amigos?”, falou a famosa sobre os festejos da ocasião, que não podem ser realizados devido ao isolamento social. “Nenhuma roupa que a gente veste, nada que a gente usa, tem valor comparado a nossa família, aos nossos amigos”, destacou Sabrina sobre a pandemia.

Estilosa em fotos publicadas no Instagram, a apresentadora mostra aos fãs na rede social, que sabe montar um look. Há algum tempo, a moça ostentou o corpaço em um vestido neon, na cor verde, deixando as penas em destaque no recorte da peça.

