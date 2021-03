BBB21: Fiuk chora ao receber castigo do monstro de Arthur

Fiuk e Juliette foram os premiados | Foto: Divulgação

Na tarde deste sábado (6), Arthur se tornou o novo anjo da semana. E, junto com o colar, o vencedor da disputa precisa escolher alguém para o castigo do monstro. Fiuk e Juliette foram os premiados.

"Usando cap e uniforme, os dois castigados deverão carregar sempre uma lanterna na mão e se revezar na guarita que está no gramado. Eles devem permanecer ocupados o tempo todo. Ao sinal do monstro, aquele que estiver dentro da guarita deverá subir e descer a cancela até o buzinasso parar. Cada castigado perde 300 estalecas e quem estiver no Vip vai para a Xepa", disse.

Após receber o castigo pela segunda vez, Fiuk ficou inconformado e chorou: “Eu tentei ficar bem com o Arthur, mas ele insiste”, afirmou. O ator e Juliette perdem 300 estalecas e a maquiadora ainda sai do VIP e vai para a Xepa.

