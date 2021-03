MC Lan é acusado de estupro e grava vídeo contando versão; veja

Segundo a assessoria de imprensa do cantor, ele não foi preso, mas sim que se apresentou espontaneamente na delegacia | Foto: Reprodução

O funkeiro MC Lan compareceu à 49ª DP, no bairro de Jardim Três Marias, em São Paulo após ter sido acusado de estupro na tarde deste domingo (7). A vítima seria uma artista também do funk, que está no Hospital Planalto, em Itaquera, realizando exames para saber se houve o crime. Ele gravou um vídeo explicando sua versão.

Segundo a assessoria de imprensa do cantor, ele não foi preso, mas sim que se apresentou espontaneamente na delegacia. A assessoria de imprensa de MC Lan enviou a seguinte nota:

“Caio Alexandre Cruz, conhecido artisticamente como MC Lan, através do seu advogado Dr. José Estevam Lima, vem a público informar que o artista compareceu espontaneamente na 49ª Delegacia do bairro de São Mateus em São Paulo, na manhã deste domingo (7/3), e está à disposição das autoridades para esclarecer os fatos como realmente aconteceram e que está perplexo com as acusações. Afirma ainda que não cometeu qualquer crime, seja ele de qualquer natureza e que sempre estará à disposição das autoridades para esclarecer a verdade”.

De acordo com a assessoria da vítima, a cantora teria procurado Lan para pedir um emprego. Ainda de acordo com o texto, a artista deixou claro que não queri ter relações sexuais com ele. Ela conta que foi ao banheiro, voltou e recebeu uma bebida do cantor.

Ela afirma que “sentiu-se mal e foi sexualmente abusada por MC Lan. Segundo ela, o cantor colocou alguma substância tóxica na bebida”.

O cantor gravou um vídeo explicando sua versão e como foi a apresentação na delegacia de São Paulo.

