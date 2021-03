Wesley Safadão entrega casa mobiliada para família carente do Ceará

Nos últimos dois meses, uma casa de alvenaria foi construída para Dona Mimi | Foto: Reprodução

Neste domingo (7), Wesley Safadão e sua esposa, Thyane Dantas, entregaram uma casa mobiliada a uma família carente da cidade de Aracoiaba, no interior do Ceará.

A ação aconteceu devido ao projeto coordenado pelo casal, “W Solidário”, que ajuda pessoas e famílias e situações precárias e de vulnerabilidade. O cantor e a esposa tinham conhecido a cada de Dona Mimi em dezembro, alguns dias antes de Natal, e disse que ajudaria ela a melhorar sua casa.

Nos últimos dois meses, uma casa de alvenaria foi construída para Dona Mimi e o casal foi entregar o imóvel todo mobiliado.

"Tudo nos leva a crer, erroneamente, que precisamos nos preparar diariamente para as notícias ruins, estatísticas que confundem nossa esperança, números que tentam abalar nossa fé. Criamos o @wsolidario com o intuito de receber, organizar e executar ações transformadoras, tudo aquilo que preenche o coração e nos faz acreditar em dias de sol. Se esse vídeo por acaso tenha te tocado, lembre-se que todos nós temos o poder de fazer a vida de alguém melhor, seja através do auxílio com recursos ou uma simples palavra amiga.", disse Safadão no vídeo divulgado nas redes sociais do projeto.

