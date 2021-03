Meghan Markle revela preconceito racial na família real britânica

Meghan Markle revela que família real tinha preocupações sobre a cor da pele do filho com Harry | Foto: Divulgação

A entrevista de Príncipe Harry e Meghan Markle à Oprah Winfrey exibida no domingo (7) pela rede CBS, teve como destaque a revelação da atriz de que a família real britânica se preocupou com o “quão escura” seria a pele do filho do casal.

Markle, que é afro-americana, disse que foi o marido, Harry, que lhe contou sobre as preocupações da família real sobre o tom de pele de Archie, bem como a segurança a que ele teria direito, antes de seu nascimento em 6 de maio de 2019.

“Quando eu fiquei grávida do Archie, houve preocupações sobre quão escura seria a pele do nosso filho”, afirmou Meghan. “O que?”, indagou a apresentadora.

“Vou evitar falar o nome, porque isso pode ser muito danoso. Naqueles meses em que estava grávida tivemos uma série de conversas sobre 'ele não teria segurança, ele não teria título' e também preocupações e conversas sobre o quão escura sua pele ficaria quando ele nascesse", revelou a atriz.

Príncipe Harry teve medo que Meghan tivesse mesmo destino de Lady Di. Meghan, contudo, elogiou a rainha Elizabeth II.“Ela sempre foi maravilhosa comigo”, garantiu.

Harry, por sua vez, disse que se sentiu decepcionado com seu pai, o príncipe Charles, e que sua falecida mãe Diana teria ficado zangada e chateada com a forma como a família real britânica tratou sua esposa.

"Eu me sinto muito desapontado porque ele passou por algo semelhante. Ele sabe como é a dor. Eu sempre vou amá-lo, mas muitas mágoas aconteceram", afirmou.

Harry disse que ele não teria se afastado da família real se não fosse por Meghan, porque "estava preso, mas não sabia que estava preso". Ele disse ainda que a companheira o salvou.

Meghan Markle afirmou ainda que Kate Middleton a fez chorar e que se sentia infeliz na Família Real, chegando a pensar em suicídio.

"Eu simplesmente não queria mais estar viva. E esse era um pensamento constante, muito claro, real e assustador".

*Com informações do site O Fuxico

