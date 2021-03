Elenco do 'BBB 21' se emociona com homenagens no dia da mulher

A imagem das mulheres aparecia em um telão e Thelminha falava um breve texto sobre a vida de cada uma, as apresentando a todo o elenco | Foto: Reprodução/Globo

Brasil - Thelma Assis, campeã do "BBB 20", está de volta no "BBB 21" e surpreendeu os brothers e sisters com uma homenagem às mulheres da vida de cada um no dia internacional das mulheres.

A imagem das mulheres aparecia em um telão e Thelminha falava um breve texto sobre a vida de cada uma, as apresentando a todo o elenco. Os brothers e sisters reconheciam pela descrição e todos se emocionaram muito, com exceção de Rodolffo.

"Ai, meu Deus, que vontade de abraçar", disse Thaís ao ver a foto de sua mãe.

Gilberto não reconheceu sua mãe de primeira e chorou muito ao ver a foto dela. "Eu te amo, mainha, ai meu Deus". disse o pernambucano em prantos.

Viih Tube ficou tão emocionada que chegou a fazer um alerta para Thelma. "Thelminha, vou ter um treco, não vou me aguentando, meu Deus", disse.

Projota ficou muito abalado ao ver a foto de sua mulher, a influenciadora Tamy Contro, e aproveitou o momento para se declarar à amada. "Meu Deus do céu, eu amo tanto mas tanto essa mulher! Obrigada, Thelminha, estou com muita saudade", disse o rapper.

A homenagem da mãe de Fiuk revelou um apelido do cantor: "Tchê. O nome de Glória Pires foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, com fãs brincando que a imagem que apareceu no telão não foi a da atriz. João Luiz chegou a brincar: "A Glória Pires estava diferente".

A homenagem da mãe de Arthur fez o brother ficar em pratos e revelou que, além de mãe e filho, os dois são parceiros de crossfit.

Pocah fez uma declaração para a mãe: "Se eu fosse metade do que você é para mim e para minha filha, eu seria a melhor mãe do mundo! Eu te amo, mãe!".

A história de vida da mãe de Juliette emocionou os brothers e internautas e a advogada paraibana aproveitou o momento para mandar um recado para a mãe em tempos de pandemia. "Mainha, eu te amo! Mainha, se cuida! Fica bem, fica em casa", disse a sister em lágrimas.

No final da ação, o elenco se juntou e cantou um trecho da música "Como É Grande o Meu Amor Por Você" de Roberto Carlos em homenagem às mães e ao dia internacional da mulher.

