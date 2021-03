Racismo, suicídio e decepção: Meghan fala sobre a vida na realeza

Meghan falou sobre como se sentiu solitária depois de entrar para a Família Real e a perda de sua liberdade | Foto: Reprodução/CBS

Estados Unidos - A aguardada entrevista do príncipe Harry e Meghan Markle com Oprah Winfrey foi ao ar nos Estados Unidos ontem — com o casal dando o seu lado da história sobre a vida na Família Real.

Uma das maiores alegações da entrevista foi que houve "várias conversas" dentro da Família Real sobre quão escura seria a pele do bebê de Meghan e Harry. "Naqueles meses, quando eu estava grávida, havia preocupações e conversas sobre o quão escura sua pele poderia ser quando ele nasceu", disse Meghan.

Cor do filho Archie preocupava coroa por Meghan ser filha de mãe negra | Foto: Getty Images

Ela e Harry se recusaram a dizer qual membro da realeza fez a declaração. "Essa conversa, eu nunca vou compartilhar", disse Harry. "Na época foi estranho, fiquei um pouco chocado." Harry também disse que ficava magoado que sua família nunca falou sobre o "tom colonial" (em que Meghan é retratada como se fosse inferior) das manchetes e artigos da imprensa.

Meghan disse que pensou em suicídio e não recebeu ajuda

Meghan chorou ao relembrar o acontecimento | Foto: Reprodução/CBS

Meghan falou sobre como se sentiu solitária depois de entrar para a Família Real e a perda de sua liberdade. "Quando me juntei àquela família, foi a última vez, até virmos para cá, que vi meu passaporte, minha carteira de motorista, minhas chaves, tudo isso é entregue a eles", disse ela.Ela disse que sua saúde mental piorou tanto que "não queria mais estar viva".

"Fui à instituição (da Família Real) e disse que precisava buscar ajuda em algum lugar, disse que nunca tinha me sentido assim e precisava ir a algum lugar, e me disseram que não poderia, que isso não seria bom para a instituição. Ela disse que se dirigiu a "uma das pessoas mais importantes" dentro da família real e depois ao departamento de Recursos Humanos do palácio. "Nunca foi feito nada", acrescentou.

Harry se sente 'decepcionado' com Charles

Em um ponto depois de voltar a ser um membro sênior da realeza, Harry disse que Charles "parou de atender minhas ligações" | Foto: Getty Images

Oprah perguntou a Harry sobre seu relacionamento com sua família e especialmente com seu pai, o Príncipe de Gales, e o irmão, o Duque de Cambridge. Em um ponto depois de voltar a ser um membro sênior da realeza, Harry disse que Charles "parou de atender minhas ligações".

"Eu me sinto muito decepcionado porque ele passou por algo semelhante, ele sabe o que é sentir dor, e Archie é seu neto. Mas, ao mesmo tempo, é claro que sempre o amarei, mas muitas mágoas surgiram. Continuarei a fazer disso uma das minhas prioridades: tentar curar esse relacionamento." Sobre William, Harry disse que o amava demais e que eles passaram juntos por um inferno. "Mas estávamos em caminhos diferentes."

*Com informações via UOL

