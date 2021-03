BBB: relembre os paredões falsos que aconteceram no programa

Relembre os paredões falsos de todo o programa | Foto: Reprodução/Globo

Brasil - O paredão falso, uma das dinâmicas preferidas pelo público do Big Brother Brasil, está de volta nesta nova edição. Nesse caso, o mais votado não será eliminado de verdade, e sim, será encaminhado para um quarto secreto onde poderá assistir os participantes. Arthur, Caio, Carla e João são os participantes que tem a chance essa semana.

Enquanto nos preparamos para o paredão falso do BBB 21, vamos relembrar outros momentos em que foi usado essa dinâmica?

BBB 13: Anamara Barreira (Maroca)

Ao voltar para casa, a participante chegou em grande estilo | Foto: Reprodução/Globo

Em sua segunda passagem pelo programa, Maroca foi escolhida pelo público para passar dois dias em um quarto separado, podendo assistir tudo o que rolava no jogo. Ao voltar para casa, a participante chegou em grande estilo, cantando a música Portão, de Roberto Carlos: “eu voltei, agora para ficar, porque aqui é o meu lugar”.

BBB 16: Ana Paula Renault

No seu retorno, ela foi até a sua rival, Juliana, e gritou o tão famoso meme pela primeira vez | Foto: Reprodução/Globo

Foi nesse paredão falso que surgiu um dos maiores memes daquele ano: “olha elaaaa!”. Na terceira semana do BBB, Ana Paula recebeu 74% dos votos na disputa contra Ronan.Assim como foi feito com Maroca, a participante passou dois dias em um quarto exclusivo, assistindo e ouvindo tudo o que acontecia na casa. No seu retorno, ela foi até a sua rival, Juliana, e gritou o tão famoso meme pela primeira vez.

BBB 18: Gleici Damasceno

Ela foi vencedora da edição naquele ano | Foto: Reprodução/Globo

Outro paredão falso que nos proporcionou um meme foi com Gleici Damasceno, a vencedora da edição daquele ano. Ao voltar para casa, a campeã repetiu a frase usada pela personagem Clara na novela O Outro Lado do Paraíso: “vocês não sabem o prazer que é estar de volta”.

BBB 19: Gabriela Hebling

Alguns minutos após ser eliminada, a participante voltou | Foto: Reprodução/Globo

Ao contrário do que aconteceu nos outros anos, a Gabriela não chegou a ficar isolada em um quarto após a sua eliminação no paredão falso. Apenas alguns minutos após ser eliminada, a participante voltou e foi recebida com gritos e abraços dos colegas.

Como será o paredão falso no BBB 21?

Todos os participantes do paredão terão regalias | Foto: Reprodução/Globo

Para bagunçar ainda mais o jogo, dessa vez o paredão falso vai ser um pouco diferente. Quem ficar em 1º lugar vai para o quarto secreto, onde poderá escolher 6 momentos para escutar o que os brothers estão dizendo dentro da casa. Este participante também terá direito a um veto do anjo em um período de duas semanas.

O 2º e o 3º lugar não podem ser vetados da próxima prova do líder. Já o 4ª lugar ganhará um voto com peso 2, ou seja, na hora que for votar no confessionário seu voto valerá duas vezes.

