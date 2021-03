Lucas Penteado, do 'BBB21', assina contrato com a Globo

Lucas Penteado, ator e MC que desistiu do BBB 21, assinou com a Globo na tarde desta terça-feira (09). Segundo Patrícia Kogut, o artista de 24 anos terá vínculo de dois anos com emissora e trabalhará em obras da emissora.

Na próxima quarta (10), Lucas irá ao Mais Você de Ana Maria Braga para falar sobre o reality show dirigido por Boninho e sobre novidades na carreira. Desde que deixou o programa, ele foi acolhido pelo púlblico e ganhou dezenas de contratos publicitários. Nas redes sociais, a ascensão foi expressiva.

Conhecido por ser o intérprete de Fio em Malhação (2017), ele tinha 1 milhão de seguidores no Instagram ao ser anunciado como participante do BBB 21. Atualmente ele acumula mais de 10 milhões de fãs na rede.

