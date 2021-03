BBB21: Rodolffo fala que vai tomar banho pelado no reality

A madrugada desta terça-feira (9) foi para lá de agitada no BBB 21. Os participantes começaram a compartilhar momentos calientes. Quando o assunto chegou em nudez masculina, Rodolffo afirmou que tomaria banho pelado no BBB 21, o que despertou a atenção de uma sister.

"Geralmente falam que homem pelado é estranho. Eu acho lindo", disse Juliette. "Eu acho lindo quando eu acordo, abro o olho e tem um homem pelado e falo assim: é meu", completou Sarah.

Rodolffo se animou e fez a aposta. "Vou tomar um banho pelado ali no quarto do líder, tô nem aí", disparou. Oh, meu Deus, guarda essas imagens pra mim!", respondeu a paraibana.]

*Com informações do Observatório dos Famosos

