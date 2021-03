'Vingadores': ator quase não volta para Ultimato após briga com Marvel

Ator diz ter sido jogado de lado depois de apenas duas aparições breves nos filmes do Capitão América. | Foto: Divulgação/Disney

Estados Unidos - Em entrevista ao ComicBook, Frank Grillo, que interpreta o vilão Ossos Cruzados no MCU, revelou que inicialmente se recusou a retornar em ‘Vingadores: Ultimato‘. Ele admitiu que estava insatisfeito com os rumos do seu personagem após ter assinado contrato com a Marvel para sete filmes, mas ter sido jogado de lado depois de apenas duas aparições breves nos filmes do Capitão América.

“A jornada do Ossos Cruzados seguiu um caminho inesperado e ele saiu do MCU muito muito rápido, certo? E eu fiquei um pouco chateado com isso porque eu havia assinado um contrato de sete filmes com a Marvel. Foi tipo: ‘Oh, vou fazer parte do Universo da Marvel’, certo? Mas isso não aconteceu", conta.

Ator fez participações em Capitão América Soldado Invernal e Guerra Civil | Foto: Reprodução/Disney

Então, eles me ligaram e disseram: ‘Olha, precisamos que você venha por uma semana para filmar o novo filme dos Vingadores’, e eu respondi: ‘Para quê?’. E eles ficaram tipo: ‘Bem, não podemos…’, e eu disse: ‘Não, não vou fazer isso’. Então, desliguei. Eles me ligaram de volta e eu disse para me deixarem em paz.”

Ele completa, revelando o que o fez retornar para o filme: “Meu filho de 22 anos me disse: ‘Você devia fazer o filme dos Vingadores’. Quando eu o perguntei o motivo, ele respondeu: ‘Porque eu estou dizendo para você fazer. Não me importo se você estiver no filme por dez segundos. Será parte da história. Será algo grandioso. Será importante’. E foi por causa disso que eu retornei, pelo meu filho, não por causa dos Irmãos Russo.”

