BBB21: Carla fica espantada com declaração de Viihtube

Logo que foi escolhida como a eliminada do paredão falso, Carla Diaz foi para o Quarto Secreto. Ela foi informada pelo Tiago Leifert sobre as regras do lugar e não perdeu tempo.

Poucos minutos depois, ela acionou o primeiro card, com direito a duas horas de áudio em seu monitor e passou a observar seus "amigos" de jogo.

Ela viu um abraço de Projota em Arthur e o crossfiteito disparou. “De tudo eu não estou errado”, disse.

“Imaginou quando eu voltar?”, brincou ela. Depois foi momento de ouvir uma conversa de Viih Tube para Gilberto e Projota.

“Pra mim o discurso inteiro foi sobre aquela frase que já falei aqui do que eu sentia da Carlinha que é fazer média o tempo inteiro. Pra mim foi tudo sobre isso. E o fazer média dela é fazer média pro bem, que ela queria estar bem com todo mundo. Acabou se prejudicando no final”, disse a youtuber para espanto geral da atriz.

