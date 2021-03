Carla gasta terceiro card no quarto secreto e vê Juliette falando dela

Juliette conversa com Camilla de Lucas e Thaís sobre Carla Diaz e a "eliminação" da atriz | Foto: (Divulgação)

No quarto colorido, Juliette conversa com Camilla de Lucas e Thaís sobre Carla Diaz e a "eliminação" da atriz do "BBB 21". Enquanto isso, a artista observa tudo direto de seu quarto secreto.

Carla tem direito a seis cards para ouvir as conversas da casa, cada um com validade de duas horas. Ao observar o papo, a artista gasta seu terceiro "tiro" e passa a ouvir cada palavra das sisters. Juliette fala sobre a relação com Arthur e volta a defender a atriz.

"O discurso do Tiago foi exatamente pelo que eu conversei com ela. Eu fiquei com medo de ela sair por outro motivo, que vai além do jogo. Com o Arthur e tudo", diz Camilla.

Juliette opina que foi um conjunto de fatores e diz:

"Minha opinião fica viciada porque estou machucada com ele. Não me arrependo de ter dito a ela 'estou do seu lado'. Não acho que ela estava completamente errada. As outras acharem uma oportunidade de colocá-la como adversária. 'Vamos todo mundo ali'. Me incomodo com isso, fico desconfortável".

Carla assiste tudo sorrindo e concorda: "É isso aí".

*Com informações do UOL

