Ex-bailarina do Faustão posa nua pela 1ª vez e fala de sexo na praia

A ex-bailarina do "Domingão do Faustão" Raiélli Leon posou nua pela primeira vez para a revista masculina Bella da Semana. Ela fez parte do quadro de bailarinas da "Dança dos Famosos", além de já ter trabalhado com Aniitta e MC Livinho.

Ela contou que já aconteceu de rolar na praia e que tem desejo de uma experiência com uma terceira pessoa.



"Eu toparia fazer um ménage e o lugar mais exótico que já transei foi em rochas na praia", contou ela, que estuda odontologia.

Digital influencer, ela conta que se expor sem roupa não foi nenhuma dificuldade.



"Foi bem tranquilo, pois já estou acostumada. Foi muito confortável", completou.

*Com informações do UOL

Leia Mais:

Aeronáutica abre inscrições para concurso com 131 vagas

Leia história macabra de francês que comia bichos vivos sem engordar