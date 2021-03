Karol Conká e Globo são processadas por Associação dos Nordestinos

A Anesp pede que o Grupo Globo conceda espaço para direito de resposta | Foto: (Divulgação)

A Associação dos Nordestinos do Estado de São Paulo (Anesp) entrou com uma ação contra Karol Conká e a Rede Globo. O processo foi criado a partir de uma declaração da cantora dentro do Big Brother Brasil. As informações são do Notícias da TV.

Na primeira semana do reality da Globo, Karol foi apontada como preconceituosa ao criticar o jeito de falar de Juliette Freire, além de associar educação com o lugar de nascimento.

“Me disseram que lá na terra [Paraíba] dessa pessoa é normal falar assim”, contou a artista, em conversa com Thaís Braz e Sarah Andrade. “Eu sou de Curitiba, é uma cidade muito reservadinha, tenho os meus costumes. Tenho muita educação para falar com as pessoas”, disse ela na ocasião.

No processo, que foi distribuído para a 28ª Vara Cível do RJ no último dia 5, a Anesp pede que o Grupo Globo conceda espaço para direito de resposta, exige uma retratação de Karol em rede nacional, com envio de nota aos veículos de imprensa, e solicita a doação de mil cestas básicas.

*Com informações da ISTOÉ

Leia Mais:

Bolsonaro sanciona projeto que permite compra de vacinas por estados

57,5% dos brasileiros discorda de anulação das condenações de Lula

Militares criticam fala de Lula e veem dificuldade para 2022