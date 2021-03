Whindersson Nunes preocupa fãs após escrever “Eu sou um lixo”

Whindersson Nunes deixou os seguidores preocupados ao postar uma mensagem em seu Twitter na noite de terça-feira (9). O humorista já comentou em suas redes sociais que trava uma batalha contra a depressão.

“Eu sou um lixo”, escreveu , que recebeu apoio de seguidores, inclusive famosos. “Jamais! Deus é contigo”, comentou o modelo e ex-BBB Arcrebiano. “Apaga delete”, respondeu a atriz e apresentadora Maisa Silva. “Não é não”, discordou a atriz Fernanda Paes Leme. “Você é incrível, cala essa boca”, rebateu a também humorista GKay. “Num [sic] é não!”, escreveu a influencer Thaynara OG.

Whindersson já falou publicamente sobre a sua depressão em um bate-papo com os fãs em seu Instagram. “Depressão é uma doença. Não tomar remédio para uma doença é como andar com uma ferida aberta por aí, é fácil se contaminar, se afetar. E você toma coisas todos os dias e não sabe, às vezes, que até te fazem mal, por que não tomar uma paradinha que vai ajudar você a se curar? Está tudo certo, irmão, tomar remédio não significa estar mal, significa que você se importa com você”, explicou Whindersson.

*Com informações da Isto É