BBB21: Juliette tem DR com Sarah e Gilberto: “me senti excluída”

Esta quarta-feira (10) foi marcada por muitas DR's no BBB21. O tema principal das discussões girava em torno de Juliette, que se vê em um momento de desconforto e poucos aliados no jogo. Em uma conversa no quarto cordel, a sister conversou com Viih Tube, Gil e Sarah acerca de suas relações no reality.

"As vezes parece que a gente não está aqui para te ajudar, todas as nossas intenções foram para te ajudar", começou Viih Tube. Juliette tenta explicar que sempre considerou Viih sua prioridade, enquanto Gil e Sarah seguiam a lista. Gilberto tentou rebater ao dizer que as coisas se seguiram com uma ordem diferente nas dinâmicas da casa.

"Eu me senti excluída, vocês estavam me excluindo para falar sobre jogo", desabafou a paraibana. O desentendimento do triou começou principalmente quando Juliette não quis se posicionar contra Carla Diaz, que agora está vendo tudo no quarto secreto. Será que vem novas alianças por aí?

Após falaram de Juliette no Quarto Cordel, a sister entrou no local pouco tempo depois, sendo questionada sobre posicionamentos no jogo. “Você sempre falou para mim e para Sarah eu ou ouvir os dois lados, independente de quem seja, pode ser o Gil, pode ser qualquer pessoa aqui dentro, qualquer pessoa, você falou, eu vou ouvir sempre os dois lados, entender o que aconteceu e falar o que eu concordo com ela e o que eu não concordo. O que me doeu muito, você olhar para ela e disse, 'estou do seu lado'”, iniciou Gilberto.

A advogada se defendeu: “Estar do seu lado não significa que eu concordo com tudo, estar do lado dela seria, 'você não está sozinha', eu não vou deixar, a mulher pode estar errada o quanto for”. O doutorando em economia reforça o que escutou dela, enquanto Viih Tube relembra briga entre Carla e Karol Conká. “O acolhimento eu não me arrependo nem um pingo, mesmo ela saindo eu acho que ela não errou 100%”, disse Ju sobre a atriz de A Força do Querer, que na verdade foi “eliminada” em um Paredão Falso.

Gil contando pra Juliette q ela saiu do pódio dele! Juliette samba muito em cima do Gil. E Com argumentos, sem perder a classe e o respeito! Gil engoliu seco!

Ela não arrega pra ninguém! Força Juliette

Gil e Sarah se perderam total #TeamJuliette #BBB21 pic.twitter.com/qIL7yUDKpF — Garota Comenta (@garotacomentaa) March 10, 2021

*Com informações de O FUXICO