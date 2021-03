Irmã de Gilberto, do 'BBB21', rebate ataques virtuais

Nos compartilhamentos feitos por Janielly, a mãe dela e de Gil era chamada de "lixo" e "imunda" | Foto: Reprodução

A família de Gilberto, participante do "Big Brother Brasil 21", vem sofrendo ataques nas redes sociais. A irmã do brother, Janielly Nogueira, se pronunciou em seu perfil no Instagram, pedindo para que as pessoas parem com as ofensas. Ela também publicou algumas mensagens que tem recebido e saiu em defesa de sua mãe:

"Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com o coração das pessoas? Minha mãe não está atacando ninguém, somos do bem, do amor. Vocês imaginam a dor que a minha mãe está sentindo por esses ataques? Vocês não pensam no psicológico do próximo?".

Nos compartilhamentos feitos por Janielly, a mãe dela e de Gil era chamada de "lixo" e "imunda" por ter deixado de seguir Juliette. Em resposta, a irmã do brother escreveu que "o amor vencerá o ódio" em seus stories no Instagram.

Janielly também defendeu o ator Lucas Penteado, que afirmou que também tem sofrido críticas por parte de fã-clubes na web por defender Gil no "BBB21".

"Esses ataques são criminosos, intolerável!", disse o ator no Twitter.

Lucas Penteado se pronuncia no Twitter sobre ataques virtuais Foto: Reprodução/Instagram

A irmã do economista também mostrou um áudio que recebeu com ataques homofóbicos a Gilberto e ofensas a ele e sua mãe.

"É disso a pior, sangue de Cristo tem poder", escreveu Janielly.

Ela, depois, continuou em defesa da família:

"Ô, minha gente, para vocês que estão vindo aqui na minha rede social atacar a família de Gil pelos comportamentos dele que, se você não concorda, massa, beleza. Agora, o que faz vocês perderem tempo pesquisando quem é a família de Gilberto, para vir me afrontar, afrontar minha mãe e minha irmã? Vocês têm problemas mentais, é? Olhe, vou logo avisando para vocês, se procurar vai achar, comigo o buraco é mais embaixo, tenho medo de cancelamento não, nem de ataques".

*Com informações do site Extra