Rodolffo toma banho pelado e Gilberto e Juliette correm para ver

Rodolffo está aproveitando suas últimas horas no quarto do líder esta semana e cumpriu a promessa de tomar banho sem roupa no "BBB 21" (TV Globo). O brother surpreendeu Caio que saiu do quarto do líder avisando os participantes: "Eu vi a bunda dele".

A atitude do sertanejo causou alvoroço entre os brothers, inclusive Gil e Juliette, que correram para dar uma olhadinha por meio da janela do quarto do líder. A advogada foi a primeira a chegar e acordou Gilberto para chamá-lo.

Ao chegar, o pernambucano gritou de susto: "Ai, que nervoso. Dá para ver as coisas", disse Gil, confirmando ter visto as partes íntimas de Rodolffo. "Ô meu Deus, que homem louco", disse Juliette. A dupla ainda chamou outros brothers para olharem, mas Sarah se negou: "Eu não quero ver não".

Rodolfo tomando banho pelado, o Gil e Juliette foram correndo pra ver kkkkkkk #bbb21 | até o João | produção | basculho | vitube | E Carla | Gil Sarah pic.twitter.com/9CQ5VzlDFi — Loan 🌵| Alienado do BBB (@loansants) March 10, 2021

