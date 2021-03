Najila Trindade recusa convite para participar do Miss Bumbum

Najila Trindade, que acusou o jogador Neymar Jr. de estupro em 2019, recusou o convite para participar do concurso Miss Bumbum.

O convite foi feito diretamente por Cacau Oliver, idealizador do evento, que agora conta com Andressa Urach como sócia.

A loira explicou o motivo da sua decisão:

"Fiquei pensando bastante a respeito (do concurso) e alguns gatilhos foram acionados. Agradeço o convite, mas preciso cuidar da minha saúde mental no momento e meu nome circulando não me traria sossego diante do que venho enfrentando", afirmou Najila.

*Com informações da Caras

