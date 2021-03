Jornalista rasga projeto que batiza Maracanã com nome de Pelé

A mudança de nome do Estádio Maracanã para Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, tem provocado inúmeras críticas | Foto: (Divulgação)

A mudança de nome do Estádio Maracanã para Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, tem provocado inúmeras críticas. Nesta quarta-feira (10), o apresentador da TV Globo, Edmilson Ávila, surpreendeu os telespectadores do RJTV ao rasgar o texto do projeto de lei que aprova o rebatismo da principal arena esportiva do país.

Ao vivo, Edmilson Ávila leu as justificativas apresentadas pelos 23 deputados que assinam o projeto, entre eles o ex-jogador Bebeto (Pode), e ironizou cada um dos pontos.

“Este projeto é inadequado. Olha o que diz a justificativa: ‘Pelé é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante’. Não diga! E também diz aqui: ‘Pelé fez seu milésimo gol no Maracanã’. Não diga! É verdade? Diz aqui também: ‘pessoa reconhecida mundialmente’. Não diga que o Pelé é reconhecido mundialmente! Estou sabendo disso tudo agora”, esbravejou o apresentador.

Após a ironia, o jornalista segue as críticas e rasga o papel. “Mário Filho foi muito importante. Foi ele quem lutou para que o Maracanã fosse gigante. Naquela época, eles queriam um estádio menor, um estádio de 5, 60 mil pessoas. Portanto, gente, isso aqui é rasgar a história”.

