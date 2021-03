MP informa que houve 'constrangimento ilegal' na prisão de Belo

O procurador de Justiça José Luiz Martins Domingues afirma que houve constrangimento ilegal no ato da prisão | Foto: (Divulgação)

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) manifestou ser favorável ao habeas corpus concedido ao cantor Belo. O artista é investigado por ter realizado um show no Complexo de favelas da Maré, na Zona Norte do Rio, em meio à pandemia.

No documento, o procurador de Justiça José Luiz Martins Domingues afirma que houve constrangimento ilegal no ato da prisão. Domingues também descartou a possibilidade de haver um novo pedido para que o cantor seja preso.

“No caso, não se verifica presente o pressuposto da urgência da medida, seja ela prisão temporária ou preventiva, uma vez que não havia notícias concretas de que o paciente pudesse atrapalhar o andamento das investigações , empreender fuga ou reiterar a conduta delitiva", disse o procurador.

No final do documento, Domingues afirmou que o artista foi apenas contratado para fazer o show.

"Noutro giro, alegação de cunho meritório, no tocante à inocência do paciente, uma vez que teria apenas sido contratado para a realização de um espetáculo. O parecer é no sentido do conhecimento e, comprovado o alegado constrangimento ilegal, no mérito pela concessão da ordem, consolidando-se a liminar deferida", acrescentou.

*Com informações do G1

Leia Mais:

Detentos recebem treinamento de primeiros socorros no Compaj

Diretor-presidente do Detran-AM assume vice-presidência da AND

Vacinação para o grupo de 60 a 64 anos é ampliada em Manaus