BBB 21: Carla Diaz volta para a casa nesta quinta (11), veja o horário

| Foto: Divulgação

A sister Carla Diaz voltará para a casa do Big Brother Brasil ao meio-dia desta quinta-feira (11). Boninho, diretor do BBB 21, fez o anúncio nesta madrugada no Twitter.

Carla está no quarto secreto do BBB desde a noite de terça-feira (9), depois de ser a participante mais votada no paredão falso. Ela recebeu 62,40% dos votos, vencendo João, que recebeu 28,7% dos votos, Caio, que teve 28,5%, e Arthur, que teve apenas 1,28% dos votos.

Há a suspeita que a sister voltará para a casa vestida de dummy, que são os assistentes das provas do programa. Eles vestem roupas iguais a dos bonecos que testam batidas em carros.

Essa suspeita foi levantada depois de Boninho publicar uma foto de um dummy no Instagram com a legenda "E amanhã de manhã tem dummy invadindo a casa... Dummy invadindo a casa??? Será???", brincou.

