Carla Diaz volta vestida de dummy após Paredão Falso; veja o vídeo

No início da tarde desta quinta-feira (11), Carla Diaz deixou o quarto secreto e voltou para a casa principal do Big Brother Brasil. A atriz foi a mais votada no paredão falso e, desde terça-feira (9), acompanhou o movimento dos brothers dentro do reality.

Carla surpreendeu os colegas de confinamento vestida de dummy. Boninho anunciou na noite de quarta-feira (10) que a atriz voltaria para a casa perto da hora do almoço.

Com a roupa, Carla acordou a todos os brothers batendo nas portas e mandou que eles fossem para a área externa da casa. Confusos, os confinados saíram e aguardaram um comando. Carla, então, retirou a máscara, revelando que era ela.

