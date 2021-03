Amigo de Anitta conta detalhes sobre tatuagem íntima da cantora; veja

| Autor: Divulgação

A cantora Anitta, de 27 anos, deu o que falar na web após um vídeo viralizar, no qual a musa aparece tatuando o ânus. O vídeo fez tanto sucesso, que dias após surgir na internet, os fãs ainda querem saber mais detalhes da arte íntima. Para acabar de vez com as especulações, o influenciador Rafael Uccman, contou detalhes da tatuagem de famosa.

Durante um bate-papo na rede social do Instagram, o influencer amigo da cantora, decidiu revelar alguns detalhes da arte. Questionado sobre o que a Anitta tatuou no c*, ele disse: “Ela fez uma tatuagem escrito love, mas gente não é no toba, no toba, é bem em cima, bem pequenininho, bem delicado, não é nada tipo uau. Quando me falaram que ela tinha tatuado o toba, eu achei que ela tinha feito o tribal, ou símbolo do infinito ou uma estrela, mas não“.

Em sua rede social no Twitter, Anitta explicou que decidiu tatuar o local inusitado, pois não tinha mais espaço em outros lugares do corpo. Nos comentários, fãs, amigos e seguidores da cantora elogiaram a coragem. “Eu quando vi pensei que era uma cereja”, disse uma. “Será que ela aproveitou o local e economizou o “o” do love?“, indagou outra. “Senti dor só de imaginar! Corajosa“, destacou uma terceira.

No vídeo, Anitta aparece retocando uma tatuagem no ânus, e segundo informações do site Metrópoles, a cantora teria escrito “I luv u“, o que quer dizer “eu amo você“, em inglês. Ainda segundo o site, a cantora teria tatuado uma flor na vagina.

Veja o vídeo do retoque da tatuagem

