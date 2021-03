Carla Diaz 'parecia possuída' nos filmes sobre Richthofen, diz diretor

Os filmes são baseados nos depoimentos de Suzane von Richthofen - interpretada por Carla - e do então namorado Daniel Cravinhos | Foto: Divulgação

Brasil - Carla Diaz se tornou um dos principais assuntos da semana por conta de sua participação no "BBB 21". Ela foi escolhida pelo público para ficar em um quarto secreto assistindo tudo o que acontece no jogo, após um paredão falso.

A atriz tem pelo menos mais duas produções para estrearem esse ano: os filmes "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou Meus Pais", rodados simultaneamente e sobre o assassinato do casal Richthofen, que chocou o Brasil em 2002.

Os filmes são baseados nos depoimentos de Suzane von Richthofen - interpretada por Carla - e do então namorado Daniel Cravinhos, autores confessos do crime, mas que se contradizem em alguns aspectos.

Suzane (à esquerda) orquestrou o assassinato dos pais em 2002 | Foto: Reprodução

Mauricio Eça, diretor dos filmes, destacou que os dois filmes foram feitos ao mesmo tempo, então muitas vezes Carla precisou repetir cenas atuando de maneiras completamente diferentes. "Ela estava emocionalmente preparada. A alegria dela tirava um pouco da densidade dos bastidores, mas em frente à câmera parecia possuída. Ela é muito intuitiva também."

Na construção da personagem, Carla não teve nenhum contato com Suzane. Uma das roteiristas, Ilana Casoy, que é criminóloga e participou do julgamento, foi a principal fonte. "Fizemos uma imersão com muita conversa", diz Mauricio. A preparadora de elenco Larissa Bracher teve como foco principal construir entre os atores as relações das famílias. "O filme parte de uma história de amor, então são muitos aspectos, todos muito intensos."

Atriz fez dois filmes, que contam a mesma história, mas de perspectivas diferentes | Foto: Divulgação

"Plenário cheio de figurantes, muita exposição. Tinha dias em que ela saía destruída, porque era muito intenso, mas é uma atriz que sabe a hora de se concentrar e de relaxar. E não é aquela atriz que você não pode brincar antes de filmar, ela dosa as emoções numa boa, é equilibrada. Por ter essa leveza, tirou de letra. As cenas do dia do crime também são muito fortes."

Os longas estavam marcados para estrear juntos em abril de 2020, mas foram adiados por conta da pandemia do novo coronavírus. A estreia deve acontecer ainda em 2021.

* Com informações via UOL

Leia mais



Carla Diaz volta vestida de dummy após Paredão Falso; veja o vídeo

Rodolffo toma banho pelado e Gilberto e Juliette correm para ver