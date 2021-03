BBB21: Sarah chora após retorno de Carla Diaz e assume medo

Sarah Andrade caiu no choro dentro do BBB21 ao longo da tarde desta quinta-feira (11), após o retorno de Carla Diaz do quarto secreto, beneficiada pelo Paredão Falso.

Em desabafo com Gilberto e João Luiz, a consultora de marketing avaliou os possíveis cenários do jogo nos próximos dias e confessou: “Meu medo é pelo Rodolffo”, disparou. “A cabeça dele vai bagunçar. Se a de todo mundo está bagunçada, imagina a dele”, disse o professor.

“Eu não vou atrás dela para conversar porque é o meu jeito. Estou com medo por ele, não sei o que o povo lá fora está pensando. Estou com medo pelos meus amigos. Estou com medo real, porque eu não queria que o povo estivesse vendo de maldade, porque não é maldade. Sobre nós não estou preocupada“, explicou Sarah, emocionada.

Em tempo, Rodolffo indicou Carla Diaz ao Paredão Falso. Após a ‘saída’ da sister, Sarah, Gilberto, Caio e o cantor sertanejo foram algum dos nomes que rasgaram críticas sobre o comportamento da colega no jogo.

*Com informações do Observatório dos Famosos

