BBB21: Gil conta que cogitou em desistir após volta de Carla Diaz

O brother confessou para os amigos que está com medo de sair do reality | Foto: (Divulgação)

Gilberto continua preocupado com sua imagem fora do reality show depois que Carla Diaz voltou do paredão falso nesta quinta-feira (11) na casa do BBB21

Depois de chorar na despensa, o brother confessou para os amigos que está com medo de sair do reality show porque criticou Carla após ela sair no último paredão falso.

Em conversa com Juliette, Sarah e Caio no quarto cordel esta noite, o brother contou que chegou cogitar pedir para sair e foi até o confessionário falar com a produção, mas voltou atrás.

*Com informações do UOL

