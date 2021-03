Fiuk e Rodolffo vencem a prova do líder após 8 horas de competição

Eles comemoram a vitória pulando na espuma | Foto: Divulgação

Fiuk e Rodolffo venceram a sétima prova do líder do "BBB 21" após pouco mais de 8 horas de atividade. Em prova de resistência realizada em duplas, os dois foram os últimos remanescentes na dinâmica do reality show da Rede Globo após desistência de Arthur e Projota.

Eles comemoram a vitória pulando na espuma entre as passarelas da competição. Após vencerem a prova, a dupla voltou para a casa e já conversou sobre quem será o "rei" da casa durante a semana.

O que ficou combinado por enquanto é que Fiuk será líder e Rodolffo ficará com o prêmio de R$ 20 mil. A confirmação do resultado da prova do líder será feita na noite de sexta (12), quando os brothers anunciarão a decisão à casa.

Ao todo, 12 brothers participaram da disputa pela liderança. Caio foi vetado da prova pela própria produção do "Big Brother Brasil 21" por exigir um esforço físico que poderia comprometer sua lesão no quinto metatarso do pé esquerdo.

"Caio, notícia ruim. Nossa equipe médica avaliou a prova do líder de hoje e nós vamos vetar você. Não é segura para você", explicou o apresentador Tiago Leifert. Já Pocah foi vetada pelo até então líder, Rodolffo: "Sinto que sou ameaçado por ela, no jogo", justificou o cantor sertanejo.

Entenda como foi a prova

Cada integrante da dupla ficou de um lado de uma plataforma. Sem aviso sonoro, um cronômetro disparava num telão e um integrante precisava trocar de lado com o outro e apertar um botão para confirmar a troca.

Eles deviam completar o percurso segurando um objeto, que não podia ser solto durante toda a prova. Gilberto e Sarah foram os primeiros desclassificados.

A dupla desistiu após permanecer por quase 5 horas na prova. O brother disse que não estava passando bem. Depois, Carla e Juliette deixaram a prova após Carla se sentir mal pouco antes de a prova completar 6 horas.

Quando o cronômetro foi ativado, a sister não fez a travessia e se deitou no chão. Poucos minutos após a eliminação de Carla e Juliette, Thaís e Viih foram desclassificadas após Thaís não apertar o botão antes do fim do tempo estipulado no cronômetro.

Após pouco mais de sete horas de prova, Camilla e João também desistiram. O professor de geografia chegou a completar a travessia, mas não apertou o botão. Por fim, poucos minutos após a competição completar 8 horas, Arthur e Projota se despediram da prova, dando a vitória a Fiuk e Rodolffo.



*Com informações do Uol

