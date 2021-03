Você viu? Daniella Cicarelli mostra ‘nudes’ do marido sem querer

Os fãs agradeceram a postagem 'sem querer' | Foto: Reprodução

Daniella Cicarelli fez stories em seu perfil no Instagram para conversar com seus seguidores sobre o dia de treinos e compromissos profissionais, mas não foi a rotina da atleta que chamou atenção. Posicionada em frente a um espelho, de onde era possível ver um corredor pelo reflexo, Dani acabou exibindo um momento de intimidade do marido, o empresário Guilherme Menge.

| Foto:

Em um momento dos stories, Guilherme passa pelo corredor vestindo calças jeans e sem camisa, distraído com o celular na mão. "Estou rindo do marido passando coçando a cabeça", diz Cicarelli.

R7*

Leia mais:

Amigo de Anitta conta detalhes sobre tatuagem íntima da cantora