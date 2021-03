Amor de que? Carla quase desmaia, Arthur ignora e internet se revolta

Arthur ignora "sufoco" de Carla Diaz | Foto: Divulgação

Ficantes, ficantes, jogo à parte? Parece que sim, já que Arthur se mostrou calmo, sereno e focado mesmo vendo a “amada” passando mal durante a prova do Líder na madrugada desta sexta-feira (12).

Os fãs do BBB21 se revoltaram com a falta de atitude do professor de crossfit. “Cara, sei que é uma prova, mas ele nem perguntou: ‘Tá precisando de algo? O que teve?? Meu Deus'”, escreveu uma internauta.

Alguns até comemoram a derrota do brother para Fiuk, que ganhou a disputa junto do sertanejo Rodolfo. “A Carla Diaz basicamente desmaiou na prova da Gillette e o Arthur, um banana… Ainda bem que o crossfiteiro perdeu de novo para o filé de borboleta do Fiuk. Quero saber o que tem nesses Marlboro que ele fuma”, escreveu outro na rede azulzinha.

Também tiveram aqueles que questionaram sobre o que é o amor para o ficante da atriz, já que ele não esboçou nenhum sinal de preocupação. “No jogo e no amor? Aparentemente, no jogo não. Carla praticamente desmaiou e Arthur não fez absolutamente nada. What is love?”, disse outro fã.

*Com informações do Metrópoles

Arthur ignora "sufoco" de Carla Diaz | Foto: Divulgação

