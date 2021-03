'Não é verdade', Bonner desmente ao vivo fala de Bolsonaro; assista

Bonner desmetiu presidente, ao vivo, no JN. | Foto: Reprodução

O jornalista William Bonner corrigiu, ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na edição do ‘Jornal Nacional’ da noite desta quinta-feira (11), após o noticiário exibir um vídeo em que Bolsonaro aparece criticando a decisão do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, de limitar a circulação das pessoas nas ruas para conter o novo coronavírus.

No vídeo, Bolsonaro cita informação falsa ao comentar o toque de recolher.“ Nós vamos resistir a isso aí? Aqui no DF toma-se a medida de decreto de estado de dissídio. De 22h a 5h da manhã ninguém pode andar. Só eu podia tomar uma decisão dessa. E assim mesmo ouvindo no Congresso Nacional, então, na verdade, uma medida extrema dessa só o presidente da república e o Congresso poderão tomar. A gente vai deixar isso acontecer?”, disse o chefe de Estado na publicação.

Na sequência, Bonner comentou o vídeo desmentindo Jair Bolsonaro ao vivo no jornalístico: “Não é verdade… Na verdade em caso de emergência de saúde pública, a Lei 13.979 concede as três esferas de governo o direito de adotar medidas restritivas como isolamento, quarentena e restrição a locomoções, entre muitas outras. É nessa lei que o governador Ibaneis Rocha e todos os outros governadores têm se baseado para declarar, por exemplo, o toque de recolher e não estado de dissídio, como declarou erroneamente o presidente da república”.



Nesta mesma semana, Bonner usou um tom irônico ao noticiar que o governo Bolsonaro formalizou um pedido de ajuda à China. O jornalista entonou a voz e ironizou: “O Brasil precisa de vacina, e está pedindo ajuda para quem? Para a China!”.

*Com informações da Isto é.

Assista:

E DE NOVO, WILLIAM BONNER



Cardápio do dia:

Bolsonaro ao molho de mentira. #JornalNacional #JN pic.twitter.com/YYZHAcQIem — Luiz Ricardo (@excentricko) March 12, 2021

