Rafa Kalimann sofre ataques nas redes sociais de fãs de Rodolffo

A segunda colocada do BBB20 publicou um tweet onde opinava a paixão de Carla Diaz por Arthur Picoli | Foto: Reprodução/Instagram

Polêmica a vista! Rafa Kalimann resolveu desativar sua conta oficial do Twitter após ter se tornado alvo para ataques feitos por fãs do cantor sertanejo Rodolffo Matthaus, seu ex-marido e atual participante do BBB21.



A segunda colocada do BBB20 publicou um tweet onde opinava a paixão de Carla Diaz por Arthur Picoli no confinamento, em que ela se ajoelhou e declarou o amor para o crossfiteiro, e disparou, aos risos: “Já fui trouxa igual”, disse.

Os fãs de Rodolffo, então, acabaram deduzindo que a indireta de Rafa Kalimann teria sido para o cantor, e rasgaram críticas à influenciadora digital, com quem foi casada entre 2016 e 2018. Nesta sexta (12), a página oficial da morena surgiu inacessível.

Recentemente, dentro do jogo, Rafa Kalimann se tornou assunto para Rodolffo, que contou detalhes do processo de divórcio com a atriz após o fim do casamento que durou dois anos.

*Com informações do Uol

Leia mais

BBB21: Juliette e Fiuk se desentendem: 'Viu pra onde você tá levando?'

Amor de que? Carla quase desmaia, Arthur ignora e internet se revolta