BBB 21: Cachorro de Projota morre, e mulher do rapper faz homenagem

Trovão, cachorro de Projota, morreu nesta sexta-feira (12). Homenagens ao bichinho de estimação foram publicadas nas redes sociais do rapper, que está confinado no ''Big Brother Brasil 21'' e, por isso, não sabe do falecimento do bichinho.

Trovão foi adotado aos 10 anos pelo artista e sua mulher, Tâmara Contro, depois que o casal viu uma peça sobre animais de rua.

''Hoje a Família Projota perdeu um dos seus membros. Tudo começou numa peça sobre cachorros de rua que, no final, abriu espaço para uma ONG mostrar dogs disponíveis para adoção. Foi amor à primeira vista, ao primeiro contato, na primeira esfregada e primeira lambida. O cão de guarda virou anjo da guarda e um dia a gente se encontra. Todos os cães merecem o céu! Obrigado por tudo, Trovão!'', escreveu o responsável pelas perfis de Projota no Instagram e no Twitter.

Fotos de Trovão com Projota e Tamy Contro, mulher do artista, foram compartilhadas nas redes sociais. No Instagram, a influenciadora postou um longo texto sobre a morte de Trovão. Na publicação, ela descreve que Projota teve vontade de adotá-lo no instante em que o viu após uma peça de teatro.

