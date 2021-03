BBB21: com dores, Fiuk diz que pode ter quebrado o dedo do pé

No BBB21, Fiuk disse, em conversa com Rodolffo, Projota, Arthur e Caio, que está com dor em várias regiões do corpo, após participar da prova do líder. O cantor contou que mal consegue andar. “Dói o joelho de um lado, o dedo no outro. Apoio a mão, dói”, reclamou o filho de Fábio Jr.

Caio questionou o fato do artista ter quebrado o dedo do pé, fazendo com que o brother não desconfiasse de que isso tenha acontecido. “Eu corro muito rápido e acho que enrosquei o pé ali em algum lugar. Estou achando que deu merda nesse dedão aqui mesmo”, comentou Fiuk.

Rodolffo, que disputou a prova com o cantor, disparou: “A lagartixa presta, hein”. O sertanejo havia apelidado o artista com esse nome. Agora, Fiuk, que é o novo líder, deverá indicar algum dos participantes para formar o novo paredão.

Recentemente, o participante caio surpreendeu com um momento dentro do reality. O rapaz acabou vendo Rodolffo pelado durante o banho no quarto do líder. Gil e Juliette também correram para dar uma ‘espiadinha’ no brother.

*Com informações do Observatório dos Famosos