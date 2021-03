Andressa Suita se muda para apartamento de Gusttavo Lima, diz Leo Dias

No começo deste ano, Andressa e Gusttavo foram fotografados por uma fã em clima romântico na cidade de Angra dos Reis | Foto: Divulgação

Brasil – Os fãs de Gusttavo Lima e Andressa Suita aguardam ansiosamente por boas notícias acerca do ex-casal, desde quando anunciou a separação em outubro do ano passado. Desde quando se separaram, os fãs acompanham cada passo da vida dos famosos que já demostrou aproximação desde a última vez que foram flagrados juntos no início deste ano.



Após desistir dos processos contra o ex-marido nos quais pedia pensão alimentícia e partilha de bens, Andressa Suita voltou a morar no apartamento do cantor que fica no bairro nobre de Goiânia. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias. O motivo? A casa dela estaria em reforma.

Sem rótulos

No começo deste ano, Andressa e Gusttavo foram fotografados por uma fã em clima romântico na cidade de Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Desde então, confirmaram ter dado fim ao processo de divórcio, mas não oficializaram a retomada do casamento.

O "Embaixador" e a modelo preferem manter um relacionamento discreto, sem rótulos e longe dos holofotes. "É muito cedo para falar sobre reconciliação, mas eles estão deixando acontecer sem ter uma pressão de voltar ou não. Eles estão avaliando a possibilidade. Estão tentando esta reaproximação para ver o que pode acontecer", apontou uma pessoa próxima ao casal.

Apartamento de Luxo

Andressa segue morando na casa do ex-casal, localizada em Goiás, porém o imóvel precisou de reparos e entrou em uma reforma geral, o que fez com que a modelo pegasse as malas com as crianças para passar alguns dias no apartamento de seu ex.

Já Gusttavo segue na fazenda e não irá acompanhar Andressa durante esses dias. O apartamento fica localizado no edifício de luxo Victorian Living Desiree e custou R$3.682.375,48. A moradia do cantor fica no setor Marista, bairro nobre da cidade.

Confira fotos do apartamento luxuoso:

Cobertura | Foto: Divulgação

Hool | Foto: Divulgação

Quartos dos filhos | Foto: Divulgação

Sala de jantar | Foto: Divulgação

Sala de estar | Foto: Divulgação

