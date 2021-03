Camilla fica chocada com quantidade de irmãos de Fiuk e vira meme

Camilla ainda pareceu ficar chocada com a revelação | Foto: Divulgação

TV - Camilla de Lucas virou meme na internet ao descobrir que Fiuk tem "apenas" quatro irmãos. Eles conversaram no Quarto do Líder, enquanto o cantor mostrava as fotos de sua família, o brother se tornou o líder da semana ao disputar prova em parceria com Rodolffo.



"Você só tem quatro irmãos?", questionou a influencer, surpresa. "Sim. São quatro. Essas duas são irmãs por parte de pai e mãe", explicou Fiuk, falando de Tainá e Krizia, filhas de Fábio Jr. com Cristina Kartalian. "Aí, tem a Cleo, que é da Gloria (Pires), e o Záion, com outra mulher", continuou, fazendo referência a Mari Alexandre, ex-mulher de seu pai.

Camilla ainda pareceu ficar chocada com a revelação. "Então, você só tem quatro irmãos?", tornou a perguntar. "Sim, você achou que eu tinha uma família de 37 irmãos?", rebateu Fiuk, rindo.

O público do Twitter se divertiu com a dúvida da influencer. "Camilla chocada que Fiuk tem só quatro irmãos", comentou um deles.

"Camilla de Lucas sou eu quando descobri que Fiuk tem só quatro irmãos", frisou outra, entrando na brincadeira.

*Com informações do site Cenapop

