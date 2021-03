Bruna Marquezine e Enzo Celulari são flagrados juntos em trilha no RJ

No passado, a artista já chegou a desmentir rumores de que os dois estariam juntos | Foto: Divulgação

Famoso - Bruna Marquezine e Enzo Celulari foram fotografados juntos nesta sexta-feira (12) durante uma trilha no Parque Nacional da Tijuca, na região da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. O flagra fez com que aumentassem os rumores de romance entre os jovens.



Na última segunda-feira (8), um comentário feito pelo filho de Claudia Raia Edson Celulari no Instagram animou alguns fãs, que estão empolgados com a possibilidade do namoro. "Te amo", escreveu Enzo em uma sequência de fotos de um ensaio sensual da atriz, atualmente contratada pela Netflix.

No passado, a artista já chegou a desmentir rumores de que os dois estariam juntos. Em junho de 2020, a informação sobre um relacionamento com o rapaz foi negada pela assessoria de Bruna após jornais noticiarem que ela e Enzo Celulari estariam "se conhecendo melhor". Dias depois, a atriz publicou um comentário usando o apelido "mozão" para se referir a ele

A amiga de Mani Gavassi não oficializa um novo relacionamento desde 2018, quando se separou de Neymar. Já Enzo está solteiro desde fevereiro de 2020, quando seu namoro com Victoria Grendene chegou ao fim.

