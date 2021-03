BBB21: Projota vence a prova e é o novo anjo do reality

Projota é o primeiro confinado a participar da Prova do Anjo Fiat | Foto: Divulgação

TV - Mais uma prova do anjo rolou neste sábado, 13, e desta vez todos os participantes jogaram, com exceção do Fiuk, que é o líder da semana, e o vencedor foi Projota. Todos ficaram estocados no quarto Cordel e um por um foi até o jardim para realizar a prova. Assim que acabassem de jogar, ficariam no quarto Colorido.



A prova da Fiat exigia muita atenção e memória. Os brothers precisaram decorar as sequências de itens de design do carro, que estavam em painéis numerados de um a cinco. Cada vez que um dos painéis brilhasse, formava uma parte da sequência. Portanto, cada um dos participantes precisava seguir a ordem de números e clicar no botão correspondente do painel.

Conforme a rodada passava, um painel a mais brilhava e a sequência aumentava. O vencedor não poderia errar nenhuma ordem dos botões e precisaria formar o máximo de rodadas completas possível. O tempo para apertar um botão e outro era de no máximo 10 segundos.

Rodolffo e Pocah nem chegaram a jogar porque não sabiam que a prova já havia começado e o tempo acabou. Com o maior número de pontos de sequências, Projota se tornou o anjo da semana e colocou João Luiz e Sarah como monstros, que terão que enfrentar o monstro cadeado.

Projota é o primeiro confinado a participar da Prova do Anjo Fiat. Na sua vez, ele conseguiu 15 rodadas completas.

*Com informações do site Atrevida

Leia mais:

BBB21: com dores, Fiuk diz que pode ter quebrado o dedo do pé

BBB 21: Cachorro de Projota morre, e mulher do rapper faz homenagem