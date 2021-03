Conheça o apartamento luxuoso de Gusttavo Lima com elevador para carro

Apartamento do cantor em Goiânia não deixa a desejar no quesito luxo | Foto: Divulgação

O novo apartamento do cantor Gusttavo Lima não perde em nada no quesito luxo comparado à sua antiga mansão, também em Goiânia. O imóvel de 404 metros quadrados conta com quatro suítes e até cinco vagas na garagem. Atualmente, quem mora no local é a ex-mulher do cantor, Andressa Suita com os filhos do casal.

O apartamento também tem ar-condicionado em todos os cômodos, isolamento acústico para a redução de ruídos externos, varanda gourmet com churrasqueira a carvão e ofurô, além de ser todo automatizado.

O prédio de 37 andares tem apenas dois apartamentos por andar. O edifício fica em frente ao Shopping Bougainville e perto do polo gastronômico da cidade, no setor Marista.

No momento, só há duas unidades à venda, no 5º e 6º andar. Uma terceira, acima delas, é onde o cantor está morando de aluguel, mas há interesse na compra. Segundo Gusttavo, as negociações “já estão em andamento”.

Mesmo não sendo na cobertura, ele está avaliado em R$ 3,5 milhões, uma bagatela perto de sua mansão, que vale entre R$ 30 milhões e R$ 50 milhões.

*Com informações do Pleno News

