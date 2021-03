Comparada a Karol Conká, público clama por eliminação de Carla Diaz

Além de Karol Conká, Carla Diaz também foi comparada à própria personagem na novela "A Força do Querer" | Foto: Divulgação

Brasil - A volta de Carla Diaz do paredão falso do "BBB 21" movimentou a casa e também as redes sociais. O público, no entanto, tem reagido negativamente ao jogo que a atriz adotou desde que voltou à rotina do reality show. Hoje, a hashtag #ForaCarlaDiaz foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.



O desejo de que Carla seja eliminada nasceu porque, na opinião do público, ela tem agido com soberba nas conversas com alguns participantes da casa.

A atriz está sendo comparada a Karol Conká, eliminada do programa com uma rejeição de 99,17%. Alguns fãs do reality show acreditam que ela tem inventado histórias e provocado adversários de maneira equivocada, como fez Karol em momentos do jogo. Carla está sendo chamada de Mamacita 2.0 - referência à alcunha que Karol usa em suas músicas.

Muita gente, inclusive, expôs alguns episódios em que Carla não protegeu ou tentou proteger Gil no início do programa, como ela tem falado nos últimos dias.

Gil tem sido o principal alvo de Carla. No quarto secreto, ela viu ele, Sarah, Caio e Rodolffo conversando sobre Juliette no quarto do líder e, quando voltou à casa, disse a ele que ele foi cruel, sem mencionar o motivo. Gil ficou muito chateado, se desculpou com ela, mas Carla continuou alertando os outros participantes sobre a "falsidade" de Gil.

Além de Karol Conká, Carla Diaz também foi comparada à própria personagem na novela "A Força do Querer". Na trama, ela é Carine, que vira amante de Rubinho (Emílio Dantas), marido de Bibi Perigosa (Juliana Paes), e depois assume o posto de mulher oficial. Soberba e cheia de si, Carine humilha Bibi e, algumas vezes, chega a apanhar da inimiga.

*Com informações do UOL

Leia mais:



BBB21: Juliette e Fiuk se desentendem: 'Viu pra onde você tá levando?'

Amor de que? Carla quase desmaia, Arthur ignora e internet se revolta