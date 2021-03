Bil lembra namoro com Maraisa e fala de pretendente 'ideal'

Bil admitiu que apesar de ser mais caseiro gosta de curtir uma festa ocasionalmente | Foto: Divulgação

O ex-BBB Arcrebiano, o Bil, já confessou que vem recebendo muitas cantadas desde que deixou a casa do "BBB 21", em 9 de fevereiro. Mas ao comentar o assédio feminino, o modelo deixa claro que está aberto a conhecer novas pretendentes, revelando suas características "ideais" em uma futura namorada.

"Para me conquistar tem que ser engraçada e simples. É o suficiente", afirmou Bil em entrevista à Quem. Ao comentar sua vida pessoal, o modelo ainda lembrou o namoro com a cantora Maraisa, revelado ainda durante seu confinamento. Ele disse ter mantido um relacionamento com a sertaneja, para quem já trabalhou como segurança, por dois anos, mas descartou uma recaída entre os dois.

"Maraisa não rola mais nada. Foi uma relação muito saudável, temos contato até hoje. Mas só amizade. Eu nem sei se ela está casada ou namorando agora. Mas somos amigos, apenas", afirmou ele sobre a artista, que parece estar solteira desde janeiro, quando terminou com o médico Arthur Queiroz.

Quando o assunto é a vida de solteiro, Bil admite que apesar de ser mais caseiro gosta de curtir uma festa ocasionalmente - mas apenas fora da pandemia.

"Eu gosto de sair para festas uma vez ou outra, e gosto de ficar entre amigos, minha família. Gosto de sair, de música eletrônica e quando estou em uma festa gosto de aproveitar muito. Afinal, é uma coisa que vou aproveitar ali e vai demorar a acontecer de novo. E quando volto para casa, quero paz.", concluiu.

*Com informações do UOL

