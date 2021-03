Raissa Barbosa relata abusos do ex e denuncia alienação parental

Raissa pediu a seus seguidores para denunciar a conta atual de Felipe | Foto: Divulgação

Raissa Barbosa publicou na tarde de neste domingo (14) uma série de vídeos em que denuncia o ex-namorado, o empresário Felício Santiago, por alienação parental do filho, Felipe, de 11 anos. O desabafo aconteceu através do Instagram. Chorando bastante, ela explicou que resolveu falar sobre o assunto por não aguentar mais esconder a situação, além de pedir ajuda para seus seguidores.



"Não tem como ficar calada diante dessa situação. Por que meu filho não mora comigo? Na época em que eu morava com o pai dele, ele me batia muito, me espancava e depois pedia desculpas. Era abusivo. Da pior espécie. Me traia, abusava, mentia. Sempre chamava a polícia, mas nada acontecia", começou a ex-participante de "A Fazenda 12", da RecordTV

"Aí nasceu o Felipe. O pai dele me bateu quando eu estava ainda nos 13 dias de resguardo. A mãe dele pediu pra ficar com o Felipe dois dias e falou para buscá-lo depois, quando eu estivesse mais calma. Quando eu voltei, fui com a minha avó, mãe e tio. Ele estava com uma facão, me ameaçou e não me deixou levar meu filho. E, todas as outras vezes que eu ia lá pegar meu filho, ele me ameaçava e me batia. Continuei fazendo boletim de ocorrência, mas nada adiantou", continuou.

Segundo Raissa, as agressões eram tão constantes que, cansada, acabou deixando o menino na casa do pai. Ela mostrou arrependimento da decisão. "Eu me arrependo porque não pude cuidar do meu filho. Não tinha ninguém para me falar: 'Raissa, ninguém pode tirar o filho de uma mãe'. Meu filho acabou ficando lá e por isso que ele mora com o pai". Raissa pede que Felipe volte a morar com ela, e acusou Felício Santiago de criar uma conta no Instagram para o menino, que usa para falar mal da ex-peoa para os seguidores

"Eu deixei, o tempo foi passando e ele foi ficando lá. O pai do meu filho fala que eu não gosto dele, que eu o abandonei. E agora ele está usando o Instagram da criança. Eu não queria que ninguém soubesse que meu filho tem Instagram. Quando eu entrei na Fazenda eu não seguia o perfil. Vários seguidores homens mandavam mensagem para o menino pedindo meu número", explicou.

Na sequência, Raissa pediu a seus seguidores para denunciar a conta atual de Felipe, já que ele é menor de idade, segundo as regras do Instagram, pessoas com essa idade não podem participar da rede social.

"Eu não sei o que eu faço. Isso é alienação parental. Ele faz isso há muito tempo com a criança. O que eu posso fazer é pedir para vocês denunciarem a conta. Ele está respondendo os fãs de forma grosseira. Não é ele. É o pai", frisou. "Eu não queria expor essa situação, mas chegou em um ponto em que não dá para ficar calada. Estou aguentando isso há muito tempo. Não dá mais para segurar", lamentou.

Depois que os vídeos de Raissa repercutiram nas redes sociais, a própria gravou áudios publicados no Twitter onde aparece chorando e tratando novamente do assunto, além de agradecer o apoio recebido dos internautas.

*Com informações do Uol

