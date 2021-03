Rodolffo dispara para Juliette: 'Pelo Instagram, eu pegava na hora'

Juliette se maquia e conversa com Arthur e Rodolffo, que estão na sala do BBB21. Os brothers observam o #FeedBBB no telão e, quando aparece uma foto da advogada, o instrutor de Crossfit brinca: "Olha lá que 'fake', Rodolffo". "Por que vocês não me fazem um elogio? É mais bonito dizer que eu sou bonita", responde a sister. "Pelo Instagram, eu pegava na hora, você está doido?", diz Rodolffo sobre a paraibana.

A sister vai até eles e grita: "É o que?! Pois eu vou dizer a você: nem pelo Instagram, nem pessoalmente, eu pegava você". "Ah, é, Juliette? Não foi isso que eu fiquei sabendo, não, hein?", comenta Arthur. "É tudo jogo", conclui a sister.

"Se você não tivesse entrado no programa, Rodolffo, e você ficasse vendo ela (Juliette) aqui, você já tinha dado uma seguida no Instagram?", questiona o capixaba. "Ah, capaz que sim, né? Que aí não tem 'story' ao vivo, né? Nem vídeo", diz o goiano.

*Com informações do gshow

Leia mais

Amor de que? Carla quase desmaia, Arthur ignora e internet se revolta

BBB21: Gil conta que cogitou em desistir após volta de Carla Diaz