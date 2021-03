BBB21: Viih Tube, com prisão de ventre, solta pum e assusta brothers

Juliette ajuda a sister, que está nitidamente incomodada com o intestino preso | Foto: (Divulgação)

No quarto cordel do "BBB 21" , estavam Viih Tube, Caio, Sarah, Juliette, João Luiz e Thaís. Eles conversam sobre diversos assuntos. Enquanto isso, Viih estava deitada na cama, fazendo massagem na barriga, pois está com prisão de ventre.

Juliette ajuda a sister, que está nitidamente incomodada com o intestino preso.

Em um certo momento, Viih Tube deixou escapar gases e assustou os demais com o barulho: "Que isso, Viih?", disse João. Os brothers caem na risada após a jovem revelar que soltou um pum.

"Estou inchada de bosta. Cheia de bosta", diz ela. Juliette então disse para a amiga levantar e andar um pouco, assim o organismo flui.

