Léo Santana e Lorena Improta anunciam chegada do primeiro filho

A dançarina Lorena Improta e o cantor Leo Santana anunciaram na manhã desta terça-feira (16) a chegada do primeiro filho do casal. Eles contaram as novidades em seus respectivas perfis no Instagram.

Lorena e Léo casaram recentemente em uma cerimônia intimista apenas para familaires em Salvador, Lorena e Léo estão juntos há 4 anos.

| Foto: Divulgação

"Ahhh estamos muito felizes e queríamos logo contar tudo pra vocês. E ainda bem que esse dia chegou! Tem #BabyGG na área!! Isso mesmo, GRÁVIDOS. Estamos amadurecendo e construindo nossa família, e esse neném lindão vem como um sopro de esperança em nossas vidas, no meio de tudo que estamos vivendo. Sempre sonhamos com tudo isso! Deus sabe de todas as coisas e está trazendo muito mais amor para a nossa família", disse Lorena.

A postagem de Leo traz texto igual ao da esposa.



