Vídeo: Arthur promete deixar torneira aberta para punir todos da casa

A cada dia Arthur parece estar mais revoltado com o restante do elenco do BBB 21. Durante a madrugada desta terça-feira (16), em conversa com Projota, que quer prejudicar os outros brothers intencionalmente.

“Vou deixar a torneira ligada, foda-se. Vai todo mundo para o “tá com nada”, ninguém vai saber que sou eu mesmo”, disse Arthur. A fala do brother repercutiu negativamente nas redes sociais.

O desperdício de água é uma das regras que ainda não foi quebrada na edição atual do BBB. Se os confinados desperdiçarem água e ultrapassarem o limite diário, todos são punidos e vão para o “tá com nada”, limitando a comida da semana.

