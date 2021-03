Veja quem são os cotados para nova edição de 'A Fazenda'

| Foto: Divulgação

Depois da enorme repercussão que 'A Fazenda 12' fez, a Record TV já está correndo atrás para a composição do elenco da edição para 'A Fazenda 13'. Nomes como o do funkeiro MC Gui e do influencer Gui Araújo são cotados pela emissora.

MC Gui é um cantor que está sempre metido em polêmicas, já Gui Araújo é conhecido por ter feito parte do reality 'De Férias com o Ex', A Fazenda está prevista para setembro de 2021 e segue sem apresentador pois Marcos Mion saiu da Record logo após o encerramento da 12º edição do reality.

