Fiuk fala que Juliette gosta de dar "showzinho"

Fiuk falou que a Juliette roubou a cena | Foto: Reprodução

No BBB21, o cantor Fiuk criticou a sister Juliette pelo jogo da discórdia. O cantor falou do tempo gasto pela moça ao falar com Tiago Leifert na dinâmica, apontando um suposto incomodo por parte do apresentador.



“Mas isso tudo é bem de ‘propósitozinho’, porque ela gosta de dar uma roubadinha na cena, porque ela não é boba nem nada”, disse Fiuk, em tom de provocação. Sarah, por sua vez, riu e concordou com o cantor: “É, ela gosta mesmo”.

Em seguida, Fiuk continuou falando da paraibana: “Ela gosta de dar um showzinho. Isso desde o confessionário”. O filho de Fábio Jr. também falou sobre ter recebido a ‘definição’ de ‘figurante’ por parte da sister. “É, figurante mas quer me dar uns beijos, né, sapeca? Se eu tivesse dado uns beijos eu tava no coadjuvante ali”.

“Não sei se vocês percebem, mas ela sempre fez questão de me apontar todos os jogos”, continuou Fiuk. Gil entrou na conversa e opinou. “Ela brinca, mas acho que é só resenha. Eu acho que ela não sente afinidade com você”. O cantor concordou. A conversa continuou com os brothers falando sobre Juliette, desde o dia em que ela chegou no reality.

